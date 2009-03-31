إسرائيل تفرج عن النائب من « حماس » محمود الرمحي بعد اعتقال دام 32 شهرا

فلسطين اليوم: الخليل

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الرمحي بعد اعتقال دام 32 شهرا.

ودعا الرمحي عقب الإفراج في تصريحات للصحافيين فور وصوله مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعا الرمحي المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك الجدي والعاجل لإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين خاصة النواب "أصحاب الشرعية المنتخبة".

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الرمحي مع عشرات النواب من "حماس" منذ عامين ونصف العام ردا على أسر ثلاثة مجموعات فلسطينية بينها الحركة في غزة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت. وتواصل إسرائيل اعتقال أكثر من 40 نائبا منذ ذلك التاريخ.