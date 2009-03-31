الغصين : « هنية » صادق على فصل أحد عشر فرداً من شرطة غزة

فلسطين اليوم-غزة

قام رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية بالمصادقة على توصية لجنة التحقيق التي حققت في وفاة المواطن زايد عايش مبروك جرادات بتاريخ 16-3-2009م، وذلك بفصل أحد عشر شخصاً من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء العسكري للحكم عليهم حسب القانون مع استمرار احتجازهم بالسجن .

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية في غزة المهندس إيهاب الغصين أن وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية قامت بالواجب الاجتماعي مع العائلة، وقال الغصين :" هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات ، مع التأكيد أن مثل هذه التجاوزات تحدث في كثير من المجتمعات حتى الأكثر تطوراً ".

وأشار م. الغصين إلى أن الحكومة الفلسطينية حريصة جداً على المواطن والحفاظ على كرامته والحفاظ على الأمن والأمان .

مؤكداً أن وزارة الداخلية تتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمعنيين بحقوق الإنسان للحد من مثل هذه التجاوزات.

ونوه إلى أن هذه التجاوزات لا تؤثر على الصورة الإيجابية الإجمالية للأجهزة الأمنية التي قامت بالفعل من الحد من الجرائم في قطاع غزة وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني .