برهوم: العدوان الإسرائيلي لم يتوقف على شعبنا ومن حق فصائله الرد

فلسطين اليوم- غزة

أكد فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حماس اليوم الثلاثاء، على حق كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية في الرد على العدوان الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن شعبنا لحظة واحدة.

جاءت تصريحات برهوم لـ"فلسطين اليوم" رداً على استشهاد المقاومين علي أبو الفول، وعبد الله سبيتان، وإصابة آخرين بجراح بعد استهداف مجموعة منهم بنيران الطائرات الإسرائيلية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أطلقت نيرانها تجاه منازل المواطنين.

وبخصوص استكمال جلسات الحوار الوطني، أوضح برهوم، أن جلسات الحوار السابقة استطاعت تذويب الجليد بين حركتي حماس وفتح، وأكدت حرص جميع الأطراف على التمسك بالحوار الوطني والتوصل إلى اتفاق.

وشدد برهوم، على أهمية التوافق بين كل الفصائل الوطنية على كافة القضايا العالقة بعيداً عن أي أجندات خارجية وسيوف مسلطة على رقابها، مبيناً وجود عوائق وضغوطات على المتحاورين، مستدركاً أن الجميع يصر على الاستمرار في الحوار الوطني وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في وحدة الصف وترتيب البيت الداخلي.

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس، على ضرورة المسارعة في تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية في ظل ضعف قرارات الدول العربية والتي ظهرت خلال نتائج وجلسات القمة العربية التي عقدت أمس، ولم تكترث لمعاناة شعبنا.

وفيما يتعلق بأخر التطورات بشأن صفقة شاليط، قال برهوم:" إن أي تقدم أو تأخر في صفقة شاليط مرهون بسلوك المحتل الصهيوني، وأن أي محاولات لابتزاز حركة حماس بالضغط ،عليها وعلى الأسرى لن تجدي نفعاً ولن تتنازل عن مطالبها".