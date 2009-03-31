براك: جيش الاحتلال مستعد لجميع التطورات.. ومن الأفضل عدم التحدث عنى قضية شاليط كثيرا

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

قال وزير الحرب الإسرائيلي ايهود براك صباح اليوم"ان الجيش الإسرائيلي علي أهبة الاستعداد علي امتداد الحدود الشمالية ومستعد لأية تطورات قد تقع".

وصرح براك خلال قيامه بجولة لقيادة الجيش شمالي فلسطين المحتلة برفقة قائد هيئة الأركان العسكرية العميد غابي اشكنازي وقائد وحده91 العميد الدورزي عماد فارس .

وعلق براك علي عملية قوات الاحتلال صباح اليوم بالقرب من المغازي قائلا "لقد حاول مسلحين فلسطينيين زرع عبوة ناسفه حيث قام الجنود المتواجدين في المنطقة بالرد بسرعة وقتلوا مسلحين لا اعرف لأي تنظيم فلسطيني ينتمون" .

وحول ما نشر صباح اليوم بأن طائرات إسرائيلية هي من قصفت في السودان قال براك: لا يجب التحدث كثيرا في هذا الأمر فيجب فعل ما يجب فعله ومن ثم السكوت.

وعن دور حكومة نتنياهو للإفراج عن شاليط أكد براك سنواصل السعي عبر كل الطرق من اجل إعادة شاليط لإسرائيل ومن الأفضل أيضا عدم التحدث كثيرا عن قضية شاليط في وسائل الإعلام.