منتدى المعلم ينظم ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية

فلسطين اليوم-غزة

نظم منتدى المعلم الفلسطيني في إقليم الشمال الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ورشة عمل بعنوان قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998م المعدل لسنة 2005م وذلك بالاشتراك مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة من مساء يوم الاثنين الموافق 30/3/2009م .

وأوضح محمد وادي مسئول منتدى المعلم في الشمال بأن الهدف من هذه الورشة هو تعريف الموظف الحكومي بحقوقه وإطلاعه على مواد هذا القانون وأشار بأن الفئة المستهدفة لهذه الورشة هم من المعلمين الحكوميين المنتسبين لمنتدى المعلم الفلسطيني في الشمال وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة من اللقاءات والدورات التي يعقدها منتدى المعلم في الشمال من اجل الارتقاء بالمعلم نحو الأفضل .

وقدم وادي جزيل شكره للإخوة في المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء ( مساواه ) على مابذلوه من جهد في توضيح وشرح قانون الخدمة المدنية وما يتعلق بالموظف الحكومي وخاصة المدرس .

ومن جهة أخرى أكد المحامي محمود أبو دان التي تطرق في كلمته عن القانون في الخدمة المدنية وأوضح بأن من وضع هذا القانون هو الانتداب البريطاني في فلسطين وظل هذا القانون حتى دخول السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال شرحه لهذا القانون ,وأشار أبو دان إلي المراحل التي مر بها هذا القانون من تطوير ومن ثم تطرق إلي بعض القوانين التي تحمي الموظف وطرق تعينيه والمراحل التي يمر بها منذ تعينه إلي وصول درجة مدير عام .

و تخلل الورشة نقاشات وأسئلة من قبل الفئة المستهدفة وهي مدرسي الحكومة من منتسبي هذا المنتدى كما نالت إعجاب وشكر المدرسين كما وجهوا جزيل شكرهم إلي الأستاذ / محمود أبو دان على كلمته التي أوعت كثير من المدرسين وقدموا جزيل شكرهم إلي الأستاذ / محمد وادي على ما يقوم به من جهد من أجل ترقية وإلإرتقاء بهذا الكادر التعليمي .