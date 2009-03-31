التحذير من تنامي الجوع في العالم

فلسطين اليوم - وكالات

حذرت الأمم المتحدة من مخاطر تزايد الجوع في العالم بسبب ارتفاع أسعار الحبوب، مشيرةً إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ساهمت في تفاقم الوضع.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة (فاو) إلى أن مكافحة الجوع تتطلب استثمارات بالإنتاج الزراعي تقدر بثلاثين مليار دولار سنوياً.

وذكر الأمين العام للمنظمة جاك ضيوف، أن أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 19% مقارنة مع عام 2006، مضيفاً، أن المخزونات من الحبوب انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثين عاماً، واصفاً هذه الوضعية بأنها "هشة للغاية".

وقال:"نخشى أنه إذا ما حدثت ظروف مناخية صعبة تؤثر على الإنتاج فسنعود إلى ما كنا عليه عام 2007، لقد شهدنا فيضانات خطيرة بأميركا الشمالية والجنوب الأفريقي".

ولاحظ ضيوف أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية زادت الوضع سوءاً حيث أظهرت دراسات المنظمة الأخيرة أنه رغم انخفاض الأسعار بالأسواق الدولية فإن أسعار البيع بالتقسيط لم تنخفض بغالبية الدول النامية.

وتشير فاو إلى أنه بين عامي 2006 و2008 ارتفعت أسعار الأسمدة 170% والبذور وعلف الحيوانات 70% مما جعلها تفوق إمكانيات صغار المزارعين.

وتفيد المنظمة أن أكثر من مليار شخص سيعانون الجوع خلال العام الجاري بسبب الآثار المجتمعة للأزمة الاقتصادية العالمية وأسعار الغذاء المرتفعة.

وتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بنسبة 75 مليوناً عام 2007 ونحو أربعين مليوناً عام 2008 حيث ذكرت فاو أن 963 مليوناً واجهوا خلال تلك السنة نقص التغذية ثلثهم تقريباً بمنطقة آسيا والمحيط الهادي.