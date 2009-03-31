زراعة غزة تحذر من أمراض وبائية مُعدية في حال لم تتوفر اللقاحات البيطرية

فلسطين اليوم-غزة

طالبت وزارة الزراعة في حكومة غزة اليوم الثلاثاء، المنظمات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير اللقاحات البيطرية والتحصينات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في قطاع غزة.

وحذر الدكتور زكريا الكفارنة مدير الإدارة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة من أن الأمراض الوبائية المعدية والأمراض المشتركة في حال انتشرت في أي منطقة فهي لا تعرف حدوداً جغرافية تمنع انتشارها إذا لم يتم التحصين بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الدكتور الكفارنة، أن مخازن الوزارة نفذت منها جميع اللقاحات، مما يُعرض الثروة الحيوانية إلى الإصابة بالأمراض الوبائية المعدية، وكذلك يُعرض الإنسان للأمراض المشتركة، وبالتالي تهديد الصحة العامة.

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول اللقاحات البيطرية إلى قطاع غزة وذلك عبر تحكمها في جميع المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة، حيث لم يدخل القطاع أي لقاح بيطري منذ العاشر من يوليو 2008.

وبين الدكتور الكفارنة، أن وزارة الزراعة وجهت بهذا الخصوص رسائل عديدة إلى الجهات والمنظمات الدولية المعنية أهمها إلى مكتب السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ولفت الكفارنة إلى أن قطاع غزة يحتاج سنوياً إلى حوالي نصف مليون جرعة لقاح ضد الأمراض الوبائية والمعدية مثل جدري الأغنام والحمى القلاعية والتسمم المعوي وطاعون المجترات الصغيرة والحُمى المالطية.