قوات الاحتلال تعتقل مواطنين وتستولي على أجهزة حاسوب وهواتف خلوية بجنين

فلسطين اليوم- جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنين من مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية وذوو المعتقلين، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سامر هاشم السعدي(21عاماً) من سكان الحي الشرقي في جنين، والباحثة في ملف الأسرى لمركز الأسرى للدراسات رجاء عمر الغول(39عاماً) من مخيم جنين.

وأضاف ذوو الأسرى، أن الجنود استولوا على تسعة أجهزة حاسوب من مقهى للإنترنت لشقيق المعتقلة، وآخر من بيتها، إضافة إلى أربعة هواتف خلوية.

وأفادت أسرة المعتقل السعدي، أن قوات الاحتلال حطمت محتويات المنزل بعد أن أخرجتهم للعراء، واستولت على جهاز الحاسوب الخاص بنجلهم المعتقل وهو طالب في الجامعة الأميركية، فيما سيرت دوريات في أزقة وأحياء المدينة والمخيم من كافة المحاور وسط إطلاق قنابل الصوت، ما أثار حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين.