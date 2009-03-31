إنهاء أعمال القمة العربية في الدوحة بعد أن تقرر اختصار مدتها بشكل مفاجئ

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

انتهت الليلة أعمال قمة الدوحة العربية بعد أن تقرر اختصار مدتها بشكل مفاجئ.

ومما جاء في البيان الختامي للقمة الذي تلاه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار عنه وفتح معابره ووقف السياسات الاسرائيلية احادية الجانب بما في ذلك النشاطات الاستيطانية وازالة جدار الفصل وعدم المساس بوضع مدينة القدس.

وأكد البيان ضرورة تحديد اطار زمني محدد لوفاء اسرائيل بالتزاماتها تجاه عملية السلام .

على صعيد آخر أكد البيان الدعم العربي للرئيس السوداني عمر حسن البشير ورفض مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في جرائم حرب في إقليم دارفور.