مصدر مصري:الاتفاق على عدد الأسرى ضمن صفقة التبادل والتباحث على الآلية خلال يومين

فلسطين اليوم-وكالات

أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم, أن إسرائيل قد وافقت فعليا على إطلاق سراح 500أسير فلسطيني بزيادة اسم 50اسيرا في صفقة تبادل الأسرى.

وقال مراسل إذاعة القدس في القاهرة اليوم, أن صفقة الأسرى شارفت على الانتهاء كونه تم الاتفاق على عدد الأسرى المنوي الإفراج عنهم ,وسيتم خلال اليومين القادمين التباحث حول الآلية التي ستتم خلالها عملية التبادل .

وقال المراسل ان إسرائيل وافقت على إطلاق سراح أسرى ممن تعتبرهم خطيرين ,مشيرا الي انه سيتم التبادل على أبعاد عدد من الأسرى خلال مباحثات اليومين القادمين