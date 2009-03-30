من جديد..نقص عملة الشيقل في القطاع ستعيق صرف رواتب الموظفين عن شهر آذار

فلسطين اليوم-غزة

أكد مصدر مصرفي اليوم الاثنين، ان عدم وجود سيولة نقدية من عملة "الشيقل" لدى البنوك العاملة في قطاع غزة، يمنع من صرف رواتب الموظفين عن شهر اذار في حال تم ايداعها في البنوك.

وطالب المصدر الحكومة برام الله بالضغط على الجانب الإسرائيلي من خلال اللجنة الرباعية لإدخال السيولة النقدية للقطاع لإمكانية صرف الرواتب في حال إيداعها بالبنوك.

ويذكر أن موظفي السلطة في غزة قد تلقوا رواتبهم شهر شباط الماضي في الأسبوع الثاني من الشهر، لمنع إدخال الاحتلال السيولة الى البنوك العاملة في القطاع ما يتسبب بأزمة مالية لدى الموظفين والبنوك.