صحيفة: احد أسباب تغيب مبارك عن قمة الدوحة تدخل قطر في صفقة شاليط

فلسطين اليوم-وكالات

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن من بين الأسباب وراء قرار الرئيس المصري حسني مبارك التغيب عن قمة الدوحة المحاولة التي قامت بها قطر للتدخل في الصفقة للإفراج عن الجندي الأسير غلعاد شاليط.

وقالت الصحيفة إن مصر علمت من مصادر فرنسية وفلسطينية أن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني عرض مبالغ طائلة على مختطفي الجندي في مسعى لإقناعهم بنقله إلى قطر وليس إلى مصر.

ومن بين الاسباب الأخرى وراء قرار الرئيس المصري التحريض الذي قامت قناة الجزيرة بممارسته ضد مصر انطلاقاً من الدوحة إبان عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة.