وفد عربي إلى الرباعية عقب الدوحة للمطالبة بموقف دولي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

فلسطين اليوم-رام الله

قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني برام الله رياض المالكي لـ صحيفة "الوطن" أمس إن اللجنة العربية لمتابعة مبادرة السلام العربية التي تضم 12 وزيرا خارجيا ستتوجه مع انتهاء قمة الدوحة إلى أطراف اللجنة الرباعية بوثيقة تتناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وستطلب موقفا دوليا واضحا من الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو إثر رفضه مبدأ حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة.

وأشار المالكي إلى أن هذا الموضوع نال حيزا كبيرا من نقاشات وزراء الخارجية العرب مساء أول من أمس في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في الدوحة، منوها أنه طلب من الوزراء العرب موقفا من الحكومة الإسرائيلية لا يقل قوة عن الموقف الذي تبناه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حكومة نتنياهو المرتقبة.