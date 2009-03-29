السودان تعترض على طرح قضية فلسطينيي العراق في قمة الدوحة

فلسطين اليوم: وكالات

كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الدستور"عن مشروع قرار كان من المقرر طرحه على القادة العرب في القمة العربية تتعلق بترحيل الفلسطينيين عند حدود العراق الى السودان. ويشير مشروع القرار الى نقل الفلسطينيين العالقين عند حدود العراق الى السودان، وينص مشروع القرار على الترحيب بالاتفاقية التي تم توقيعها بين السودان والجانب الفلسطيني ومفوضية السامية للاجئين والتي حددت ترحيل هؤلاء الى السودان، للإقامة المؤقتة والعمل على منحهم كامل الحقوق والامتيازات، والترحيب بالخطوات التي تم تنفيذها حتى الان خاصة الزيارة التي تم تنفيذها من جانب وفد من اللاجئين الى السودان، والطلب من الدول العربية تقديم العون لنقل اللاجئين من الحدود الى السودان، وتكليف الأمين العام متابعة الأمر.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الدستور"ان سبب سحب مشروع القرار يعود الى اعتراض السودان ودول عربية أخرى، لاعتبارات عديدة مفضلين ان يتم الامر بشكل عادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية دون تشريعه كقرار في قمة عربية.

وقالت هذه المصادر ان رأيا بالاكتفاء بما ورد في قمة دمشق حول ترحيل اللاجئين عند الحدود، كان مطروحا، كما قالت هذه المصادر ان هناك مخاوف من تكريس ما قد يفهم حول ضياع حق العودة بهذه الطريقة.