إدارة السجون تضع أسيرة من الخليل في قسم الأسيرات الجنائيات

فلسطين اليوم- الخليل

أكدت مؤسسة مهجة القدس اليوم الأحد، وجود خطر حقيقي على حياة الأسيرة سهام عوض الله أحمد الحيح (30 عاماً) من بلدة صوريف بمحافظة الخليل في الضفة الغربية، لتعمد سلطات الاحتلال وضعها في قسم السجن المخصص للأسيرات الجنائيات.

وأضاف محامي المؤسسة في تصريحات صحفية، أن هنالك محاولات لإخراج الباحثة المتواصلة مع مركز الأسرى للدراسات في قضية الأسيرات الأسيرة الحيح من قسم 2 إلى قسم 12 بصحبة أخواتها الأسيرات دون جدوى.

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والمعنية بقضية الأسرى للعمل على إخراج الأسيرة الحيح من قسم الجنايات، مشدداً على أن هذا الأمر مخالف للأعراف المتبعة في السجون بوضع الجنائيين بأماكن تختلف عن الأمنيين والعكس، ولما يشكل هذا الاحتجاز من خطورة نفسية وجسدية على حياة الأسيرة الحيح.

من ناحيتها، ناشدت عائلة الحيح المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات المعنية بقضية الأسرى والأسيرات في السجون، ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط على إدارة السجون لتخليص ابنتهم من جحيم العزل وخطر الجنائيات.

وطالب رأفت حمدونة مدير مركز لأسرى للدراسات، الإعلاميين بإثارة موضوع اعتقال الأسيرة الحيح ووضعها بين الجنائيات، ومتابعة قضيتها من قبل الحقوقيين للمحافظة على حياتها.