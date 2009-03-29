الهباش: صرف مخصصات الحالات الاجتماعية الصعبة في الضفة غداً

فلسطين اليوم - رام الله

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله د. محمود الهباش، اليوم، عن البدء بصرف مخصصات أكثر من 48 ألف أسرة فقيرة في الأراضي الفلسطينية ابتداء من يوم غدٍ.

وأوضح د. الهباش، أن الأسر المستفيدة هي مسجلة لدى الوزارة، ويبدأ الصرف لها من 30/3/2009 وحتى 30/4/2009، وذلك بالتعاون بين السلطة الوطنية الفلسطينية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وبين الاتحاد الأوروبي وفق آلية المفوضية الأوروبية لمساعدة الشعب الفلسطيني المعروفة 'ببيغاس'- آلية التمويل الرئيسة للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر اكبر مانح للفلسطينيين.

وبين أن تمويل هذه الدفعة من سيتم من الحكومة الإيطالية، والتي قدمت من خلال آلية 'بيغاس' حوالي 9.16 مليون يورو للسلطة الوطنية الفلسطينية، لدفع المخصصات الاجتماعية.

وقال أن هذا الرصيد جزء من 20 مليون يورو مساهمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة السلطة لدفع مصاريفها الدورية.

وأشار إلى أنه سيتم صرف (1000) شيقل أي حوالي 200 يورو لكل أسرة مستفيدة، وأن الصرف سيتم في الضفة الغربية أما بالنسبة لقطاع غزة و'التي من المفترض أن تتسلم الأسر الفقيرة هذه الدفعة لن يتمكنوا من سحب مخصصاتهم من البنوك، وذلك بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل السيولة النقدية إليها'.

واستنكر الهباش الإجراءات الإسرائيلية التي تحرم 24500 أسرة فلسطينية من تلقي مخصصاتهم الاجتماعية، وخصوصا أن هذه الأسر مرت في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وهم الآن بأمس الحاجة لهذه المخصصات.

وطالب الهباش الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع للضغط على إسرائيل لإيصال أموال مخصصات القضايا الاجتماعية لمستحقيها، 'لأن عدم إيصالها سيزيد من معاناة أبناء شعبنا، ونحن واجهنا نفس المشكلة في نقل السيولة إلى البنوك في قطاع غزة في الدفعة السابقة في شهر 12/2008'.

وشكر الهباش الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية على دعمهم المستمر لأبناء شعبنا، ما يخفف من المعاناة التي يعيشونها.

بدوره، أكد غريستيت بارغرر ممثل الاتحاد الأوروبي بأنهم سيواصلون الجهود للضغط على السلطات الإسرائيلية لإيصال سيولة نقدية كافية إلى قطاع غزة من اجل تنفيذ هذه الدفعة، تماما كما يحدث في دفعات الرواتب.