بدء الاقتراع في الانتخابات البلدية التركية

فلسطين اليوم-وكالات

فتحت مكاتب التصويت ابوابها عند الساعة الخامسة تغ من الاحد في تركيا في انتخابات بلدية تشير استطلاعات الرأي الى فوز مؤكد للحزب الحاكم فيها.

و"حزب العدالة والتنمية" (منبثق عن التيار الاسلامي) بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان هو الاوفر حظا في هذه الانتخابات التي يبقى الرهان فيها على حجم فوزه في بلد يعاني من تبعات الازمة الاقتصادية العالمية. وكان الحزب فاز بفارق كبير في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل سنتين بحصوله على حوالى 47 في المئة من الاصوات. كما فاز في الانتخابات السابقة عام 2004 باكثر من 41 في المئة من الاصوات.

ومن المتوقع ان يحتفظ الحزب الحاكم بالمدينتين الكبريين اسطنبول وانقرة فيما يستمر حزب الشعب الجمهوري في سيطرته على مدينة ازمير الكبرى على بحر ايجيه (غرب).

وفي جنوب شرق تركيا الذي تسكنه غالبية كردية، تقدم مرشحو الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي لولاية جديدة ولا سيما في دياربكر كبرى مدن المنطقة التي تشهد حركة تمرد كردية. وتغلق مكاتب التصويت في الساعة 15.00 تغ كحد اقصى على ان تصدر اولى النتائج الاولية اعتبارا من الساعة 18.00 تغ.