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القيادة التركية تسلم نتنياهو رسالة تدعوه فيها إلى تفحص مسار التفاوض مع سوريا

  • 16:20 - 28 مارس 2009
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فلسطين اليوم – القدس المحتلة

علمت مصادر صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تسلم رسالة من القيادة التركية تدعوه فيها إلى أن يتفحص مسار التفاوض مع سوريا والتعرف على التقدم الذي تم تحقيقه على هذا المسار خلال حكم رئيس الوزراء المنصرف أيهود اولمرت.

 

وذكرت المصادر أن لدى نتنياهو رؤية حول التعاطي مع المسار السوري ترفضها دمشق، كما أنه من المستبعد أن تبذل الإدارة الأمريكية الكثير من الجهد بالنسبة للمسار السوري حيث من الصعب تحقيق تقدم على هذا المسار في ظل الواقع السياسي الداخلي في إسرائيل وأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما ستجد نفسها في المرحلة القادمة مضطرة لا شراك دمشق في ترتيب بعض الأوراق لحل بعض الأزمات والملفات الساخنة في المنطقة.

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