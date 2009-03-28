التحقيق مع رئيس بلدية الخضيرة بتهم تلقي الرشاوى والاحتيال

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

خضع حاييم أفيتال، رئيس بلدية الخضيرة (داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948)، للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية للاشتباه فيه بتلقي الرشاوى وممارسة عمليات نصب واحتيال، وبتهمة إساءة الائتمان.

وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إنه تم التحقيق قبل عدة أيام مع أفيتال، عقب تقرير سابق لمراقب الدولة حول ضلوع أفيتان في تعيين مدير عام شركة إعادة تدوير المياه العادمة في منطقة وادي الخضيرة رغم الصلات التجارية بينهما.

يشار بهذا الصدد إلى أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، لا سيما الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه قصاب ورئيس الوزراء المنصرف إيهود أولمرت، إضافة إلى عدد من الوزراء جرى التحقيق معهم في عدد من قضايا الفساد والغش وتلقى الرشاوى إضافة إلى قضايا أخلاقية.