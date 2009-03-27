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بعد سيارة حيفا المفخخة: شرطة الاحتلال تقر بوجود خلل أمني كبير في أنظمة الحراسة

  • 09:11 - 27 مارس 2009
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فلسطين اليوم-القدس المحتلة

 أقرت الشرطة الإسرائيلية بوجود خلل كبير في أنظمة الحراسة في أنحاء الدولة العبرية، وذلك عقب إجراء سلسلة عمليات فحص أثبتت ذلك.

 

وانتقد قائد وحدة الحماية التابعة للشرطة الإسرائيلية، البريغادير مئير بن يشاي، بشدة أنظمة الحراسة الأمنية في إسرائيل، محذراً من العواقب المترتبة على وجود نقاط خلل فيها.

 

وأضاف، خلال مؤتمر للأمن والحراسة الأمنية عقد في مدينة عسقلان، أنه "لا توجد رقابة على تأهيل الحراس الأمنيين، وأن بعضهم لا يعرف شكل العبوات الناسفة".

 

وكان اختبار أجرته الشرطة الإسرائيلية في حيفا كشف عن خلل أمني كبير، حيث تمكنت الشرطة في حينه من إدخال عدد من السيارات المفخخة والتي بداخلها عبوات ناسفة وهمية إلى ثلاثة من كبرى المجمعات التجارية في حيفا دون أن يتمكن الحراس من اكتشافها.

 

 

 

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