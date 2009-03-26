صدور قرار بإخلاء عائلة السلوادي بالقدس وعبد القادر يُحذر من خطورة الأمر

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قراراً اليوم الخميس بإخلاء عائلة السلوادي من المبنى الذي تقطنه في حارة اليمن من أراضي بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ويقطن في المبنى 7 أشقاء وأسرهم، وقد أصدرت المحكمة هذا القرار لصالح أحد الحاخامات اليهود بدعوى ملكيته للمبنى والارض المقام عليها والبالغ مساحتها دونم واحد.

وصرح حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء في رام الله بأن محامي الدفاع الذي عينته عائلة السلوادي للدفاع عنها لم يقدم لائحة دفاع في الموعد المحدد للقضة ما أدى الى صدور قرار الإخلاء.

وقال بانه ستتخذ إجراءات بحق هذا المحامي في حال ثبت تورطه في هذه القضية، مشيراً إلى أنه تم سحب الملف من المحامي المذكور وتحويله الى الطاقم القانوني في مكتب مستشار رئاسة الوزراء في القدس من أجل تقديم الاعتراضات القانونية لدى المحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح وإبطال الحكم الصادر عن الأخيرة.