الفصائل الفلسطينية في دمشق تجتمع اليوم في منزل مشعل

فلسطين اليوم-وكالات

أكد القيادي في حركة (حماس)، علي بركة أن اجتماعا للفصائل الفلسطينية المقيمة في سورية سيعقد اليوم الخميس في منزل رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بحضور قادة الفصائل الثمانية.

وقال علي بركة ان أجندة الاجتماع تتضمن "تقييما لجولات الحوار الفلسطيني التي كانت عقدت اخيرا في العاصمة المصرية القاهرة فضلا عن بحث آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية وما يتصل بها مباشرة وغير مباشرة".

وكانت مصادر فلسطينية قالت صباح اليوم ان المباحثات بين قادة الفصائل ستتطرق إلى كل الموضوعات ومنها ملف الأسرى وما يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية فضلا عن أن قادة الفصائل سيوجهون رسالة لقمة العرب المرتقبة في الدوحة. ورجحت أن يحضر بعض قادة الفصائل الفلسطينية اجتماعات جانبية مع مسؤولين عرب خلال قمة الدوحة.