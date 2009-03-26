إسرائيل تفتح معبري كرم أبو سالم وناحل عوز وتغلق المنطار

فلسطين اليوم- غزة

فتحت إسرائيل اليوم الخميس، معبري كرم أبو سالم وناحل عوز، فيما أغلقت معبر المنطار (كارني).

وأوضح رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة، أن إسرائيل سمحت بإدخال 115 شاحنة عبر معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة 49 منها مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والمنظمات الدولية.

وأضاف، أن من بين الشاحنات 53 شاحنة للقطاع الخاص التجاري محملة بمشتقات الألبان واللحوم المجمدة والصابون والدقيق والبقوليات، فيما سيتم إدخال 13 شاحنة للقطاع الخاص الزراعي محملة بالفواكه والثوم والبيض، بينما أبقت إسرائيل على إغلاق معبر المنطار "كارني".

كما قررت إسرائيل إدخال عشر شاحنات محملة بغاز الطهي أي ما يعادل 220 طناً، فيما سيتم إدخال 450 ألف لتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء عبر معبر ناحل عوز.