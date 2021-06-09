الاحتلال يصيب 3 شبان أحدهم بجراح خطيرة ويعتقل اثنين آخرين في طوباس

أُصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل اثنان آخران، اليوم الأربعاء 9/6/2021، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس بالضفة المحتلة.

وقال شهود عيان:"إن مواجهات اندلعت في المدينة عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في الحوض وفي اليد، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج."

وفي السياق ذاته، أشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيد شفيق توفيق خراز (33 عاما)، ونادر مصطفى محمد صوافطة (47 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في طوباس.