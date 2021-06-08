ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 9/6/2021

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9/6/2021 وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، هبطت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميا، وصعود سعر الدولار في "السوق السوداء".

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، نحو 3160 ليرة للشراء، و3230 ليرة للبيع.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الأربعاء 9/6/2021إلى نحو 158 ألفا و500 ليرة للشراء، و159 ألف ليرة للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 135 ألفا و786 ليرة للشراء، ونحو 136 ألفا و286 ليرة للبيع.

سعر السوق السوداء

بينما هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الأربعاء 9/6/2021في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 192 ألفا و24 ليرة للشراء، و196 ألفا و278 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فانخفض إلى نحو 168 ألفا و96 ليرة للشراء، و171 ألفا و820 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9/6/2021، نحو 144 ألفا و168 ليرة للشراء و147 ألفا و361 ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الأربعاء 9/6/2021، نحو 122 ألفا و34 ليرة للشراء، و124 ألفا و738 ليرة للبيع.

السعر العالمي

وعالميا، انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يصدر يوم الخميس "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار".

وقالت "من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأمريكية) تأثير متباين على الذهب. وعلى الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب" مضيفة أن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة.