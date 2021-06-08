البيتكوين يهوي.. اسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الاربعاء 9 يونيو

انخفضت اسعار العملات المشفرة في تعاملات اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021، وحققت خسائر كبيرة منذ بداية التعاملات بعد نجاح أمريكا في استرداد "فدية" تم دفعها لقراصنة.

ويرجح بعض الخبراء، أن نجاح السلطات الأمريكية في استرداد فدية مدفوعة بعملة بيتكوين دفعتها شركة أمريكية لقراصنة، قد أثار موجة بيع، بعد أن باتت نظرية أن التعامل بالعملات المشفرة خارج السيطرة الحكومية محل شك.

وهبطت" بيتكوين" أبرز عملات العالم المشفرة، 11.66% إلي 31.904 دولار لتصل لأدنى مستوى في 3 أسابيع.

و بلغ حجم التداولات لعملة بيتكوين المشفرة نحو 41.82 مليار دولار، وفقا لموقع كوين ديسك.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 3:25 مساء بتوقيت جرينتش.

وهوت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى 597.56 مليار دولار.

وتراجعت عملة إيثريوم ETH (Ethereum ) إلى نحو 2385.98 دولار بنسبة 14.03 عن تعاملات الأمس.

وسجلت عملة دوجكوين DOGE ( Dogecoin) نحو 0.313641 دولار، بانخفاض نسبته 13.25% عن سعر امس.

وتراجعت عملة كمبيوتر إنترنت (Internet Computer) ICP إلى 81.19 دولار بنسبة انخفاض تقدر بنحو 21.66% عن أسعار الأمس.

كما سجلت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC نحو 151.25 دولار، بتراجع نسبته 14.8% عن آخر إغلاق الإثنين.

وانخفض سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT، إلى نحو 20.38 دولار، بنسبة 17.8% عن تعاملات الأمس.

كما تراجعت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية( Chainlink LINK ) لتسجل 22.65 دولار بانخفاض نسبته نحو 18.46%.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، تفقد عملة "بيتكوين" العملة المشفرة الأولي، تدريجياً أغلب مكاسبها التي حقّقَتها منذ بداية عام 2021، حتى أصبحت أرباحها أقلّ من المحققة من خلال الاستثمار في الأصول التقليدية.