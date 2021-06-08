أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 9/6/2021

هبط أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 9/6/2021، متأثرة بهبوط الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8 آلاف و118 دينارا (60.88 دولار)، فيما سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 7 آلاف و441 دينارا ( 55.81 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 7 آلاف و103 دنانير (53.27 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 6 آلاف و88 دينارا (45.66 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات الأربعاء 9/6/2021، نحو 4 آلاف و735 دينارا (35.51 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل نحو 4 آلاف و59 دينارا (30.44 دولار).

الأوقية والجنيه

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، نحو 252 ألفا و462 دينارا ( 1893 دولارا)، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 56 ألفا و826 دينارا (426.15 دولار).

السعر العالمي

وعالميا، انخفض الذهب اليوم الأربعاء 9/6/2021 مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يصدر يوم الخميس "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار".

وقالت "من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأمريكية) تأثير متباين على الذهب. وعلى الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب" مضيفة أن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة.