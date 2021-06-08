غانتس: مسيرة الاعلام قد تؤدي إلى تصعيد لسنا معنيين فيه حاليًا

قال وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس مساء اليوم الثلاثاء إن تنظيم العرض (مسيرة الأعلام) في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تصعيد لسنا معنيين فيه حاليًا.

و قررت حكومة الاحتلال مساء اليوم، الثلاثاء، تأجيل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، حتى يوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو الجاري، على أن تقام بموجب مخطط يتوافق عليه المستوطنون مع قيادة الشرطة.

جاء ذلك في أعقاب جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، التي انعقدت في ظل إصرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إقامة مسيرة المستوطنين، يوم الخميس المقبل، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية من أن ذلك سيؤدي إلى "تأجيج الأوضاع الأمنية".

و اوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان ما وصفه بـ"مناقشات حادة" جرت بين نتنياهو، و وزير حربه، بيني غانتس، خلال جلسة الكابينيت، لتعلق الجلسة، ويعقد نتنياهو وغانتس اجتماعا ثنائيا توصلا خلاله إلى تسوية بتأجيل المسيرة.

وجاء في بيان صدر عن الكابينيت أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، يرى أهمية في التوصل إلى إجماع واسع النطاق حول إجراء ‘مسيرة الأعلام‘ ولذا أوقف جلسة الكابينيت للقيام باستراحة قصيرة وتوجه إلى غانتس، من أجل التوصل إلى هذا الإجماع".

وأضاف البيان "ثم طرح نتنياهو وغانتس على الكابينيت القرار التالي الذي تمت المصادقة عليه: سيتم إجراء ‘مسيرة الأعلام‘ يوم الثلاثاء الموافق 15 حزيران/ يونيو، بموجب مخطط سيتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي المسيرة".