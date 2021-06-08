قناة المنار تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها والسيد نصر الله يطمئن محبيه

احتفت قناة المنار ذكرى تاسيسها باحتفال تحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مؤكداً أن المنار قناة صاحبة قضية ورسالة وهي قناة المجاهدين وعوائل الشهداء وقناة الأسرى والجرحى ودموع المتالمين.

كما شكر السيد نصرالله "كل الذين عبروا عن محبتهم خلال خطاب 25 ايار نتيجة وضعي الصحي، وأشكر كل من عبر عن محبته واعتز بذلك وأطئمن كل المحبين أن وضعنا بخير".

وأضاف: "أنا بحمد الله بينكم ولدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الاقصى المبارك".

وتابع: "أشكر كل من ساهم بتأسيس قناة المنار وفي مقدمتهم سماحة السيد عيسى الطبطبائي وأشكر كل من عمل وساهم في نجاح وتطوير القناة منذ التأسيس إلى اليوم".

وعن قناة المنار، قال السيد نصر الله:" ثلاثون، ليس مجرد ثلاثين .. وصل من الأيام الممتد من الجرح إلى النصر .. صورة، لم تبهت ألوانها في أرشيف الأحداث .. عيد، قدمته المنار خبراً على منبر الرصانة، والمسؤولية والقضية.

عيد، على شاكلة طلة، وكلمة حب، ووعد .. احتفلت فيه القناة بعامليها .. هنا في ضاحية البث والمنشأ .. هنا في حضرة الأمين، ومحضر التأسيس على القضية والرسالة، وبوصلة الصدق.

هذه شهادة العقود الثلاثة .. من سيد الشهادة .. قناة المنار، نبض، وناس .. واستمرار."