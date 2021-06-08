حزب الله مستعد لشراء المحروقات الإيرانية للتخفيف من الأزمة

قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أن حزبه مستعد للتفاوض مع إيران لشراء المحروقات للبنان وإدخالها عبر مرفأ بيروت "ولتحاول أن تمنع الدولة إدخال هذه البواخر الى لبنان."

وقال السيد نصر الله، في كلمة له بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس قناة المنار اللبنانية، أنه "عندما نيأس من تحمل الدولة مسؤوليتها فإن حزب الله سيفاوض الحكومة الإيرانية وسيشتري بواخر محروقات منها،" مؤكداً أن "العرض الإيراني لإرسال المحروقات إلى لبنان وبالعملة اللبنانية ما زال قائماً."

وأوضح السيد نصرالله، أن "معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة عبر النفط الايراني لكن بحاجة قرار سياسي جريء."

وعن الاحتكار ومكافحته، قال السيد نصرالله أن "المحتكرون اليوم في لبنان خونة وقتلة وفجار... على الوزارات الحالية أن تعلن حرباً على الاحتكار والمحتكرين،" مشيراً إلى أن "حزب الله يعرض تقديم 20 ألف متطوع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار."