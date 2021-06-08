سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاربعاء 9 يونيو حزيران 2021

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا اليوم الاربعاء 9 يونيو حزيران 2021، حسبما اشارت البورصة العراقية.

و زادت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1492.50 دينار للشراء، و1502.50 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

أسعار الدولار في العراق

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح ببغداد إلى نحو 1497.50 دينار.

وصعد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الحارثية إلى نحو 1497.75 دينار.

و وصل سعر الدولار في السليمانية اليوم إلى مستوى 1499.50 دينار، بينما في الموصل صعد إلى 1500 دينار.

و بلغ سعر الدولار في دهوك نحو 1499.50 دينار، بينما سجل في البصرة نحو 1498.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الاربعاء نحو 1778.94 دينار للشراء، و1779.71 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2066.74 دينار للشراء، و2067.96 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 388.40 دينار للشراء، و388.57 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 396.50 دينار للشراء، و396.77 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4845.59 دينار للشراء، و4850.72 دينار للبيع.