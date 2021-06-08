ارتفاع اسعار الذهب في السودان اليوم الاربعاء 9 يونيو حزيران 2021

فلسطين اليوم - غزة

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السودانية اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021 رغم تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وجاءت أسعار الذهب في السودان وفق وسائل إعلام محلية كما يلي:

و سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط نحو 25 ألفا و910 جنيهات (60.61 دولا).

وبلغ سعر الذهب عيار 21 قيراط حوالي 22,675 ألف جنيه (53.99 دولار)،والذهب عيار 18 قيراط بلغ 19,433 ألف جنيه (45.46 دولار).

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط 805,800 ألف جنيه (1885 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات عيار 21 قيراط) فسجل 181,379 ألف جنيه (424.09 دولار).