الأردن يتسلم الأسيرين الأردنيين لدى الاحتلال

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء 8/6/2021، تسلمها الأسيرين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن إطلاق سراح الأسيرين جاء ذلك بعد جهود مكثفة بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ومؤسسات الدولة المعنية، حيث قامت سلطات الاحتلال بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما.

وتجدر الاشارة الى أن الاسيرين الدعجة والعنوز، اعتقلا في تاريخ 16/ايار الماضي اثناء محاولتهما الدخول من الاردن إلى فلسطين من خلال السياج الفاصل بين البلدين، بالتزامن مع المظاهرات الكبيرة التي نظمت في الأردن قرب الحدود الفلسطينية تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة والقدس وسائر الأراضي الفلسطينية.

ووجه الاحتلال لهما تهمة محاولة تنفيذ اعمال "إرهابية" ضد "إسرائيل" اضافة لحيازة سكين والدخول لـ"إسرائيل" بطريقة "غير قانونية"، وفق مزاعم الاحتلال.

وقال خالد محاجنة محامي الأسيرين الأردنيين في حديث سابق لـوطن، إن الاحتلال مارس أبشع أساليب التعذيب خلال التحقيق مع الأسيرين، وبعد ضغط المخابرات تم سحب معلومات منهما بعيدة عن الواقع كل البعد.