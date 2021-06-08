النجم محمد صلاح يحصد جائزة افضل هدف للمرة السادسة

حصد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم خلال الأشهر التسعة الماضية 6 جوائز من أصل 9 يقدمها النادي للنجم الذي يحرز هدفا مميزا خلال الشهر.

ونشر نادي ليفربول على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" 9 لقطات فيديو للأهداف الفائزة بجائزة أفضل هدف يسجله الفريق خلال كل شهر.

و تصدر صلاح القائمة بحصد جائزة أفضل هدف 6 مرات خلال أشهر سبتمبر/ أيلول 2020 حتى فبراير/ شباط 2021.

يذكر أن تصويت الجماهير أظهر فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي في موسم (2020/ 2021)، حسبما أعلن النادي على صفحته الرسمية الشهر الماضي.

وقال النجم المصري معلقا على هذا التتويج، إن ذلك شيء يجعله يشعر بالسعادة.