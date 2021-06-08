التردد الجديد لقناة لنا السورية LANA TV 2021، بحيث ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة لنا السورية والتي يتابعها الكثير من الناس، وبعد أن زادت عمليات البحث من قبل المتابعين عن تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات، قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة لنا السورية LANA TV 2021

تعريف بقناة لنا السورية

واستطاعت قناة لنا السورية lana tv 2021 عبر ترددها الجديد أن تحقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، نظرا لأن القناة تستخدم تقنية جيدة وتقدم العديد من المسلسلات السورية الرائعة على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش.

التردد الجديد لقناة لنا السورية LANA TV 2021

ترددات قناة لنا السورية

اسم القناة -القمر الصناعي- التردد -معدل الترميز- الاستقطاب

تردد قناة لنا بلس lana plus- نايل سات- 12226- 27500- أفقي H

تردد قناة لنا السورية lana tv- نايل سات- 12360-27500 -رأسي V

تردد قناة lana tv hd -نايل سات- 11373- 27500- أفقي H

التردد الجديد لقناة لنا السورية LANA TV 2021

مميزات قناة لنا السورية:

وتميز تردد قناة لنا السورية بعمليات البحث الكثيرة عليه على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

برامج قناة لنا السورية LANA TV 2021

تبث قناة لنا السورية برامجها بشكل مجاني وغير مشفر على مدار الـ 24 ساعة عبر ترددها على نايل سات، وتعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها: (برامج قناة لنا السورية، وبرامج حكايتي، وبرنامج ما ورد، وبرنامج من البابوج للطربوش، وبرنامج الرأي العام، وبرنامج لازم نحكي).