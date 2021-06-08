طائرة "اسرائيلية" خاصة تقلع الى الدوحة لبحث تحويل اموال المنحة القطرية

ذكرت وسائل الاعلام العبرية ان طائرة "إسرائيلية" خاصة اقلعت من "تل أبيب" إلى الدوحة لبحث ملف المنحة القطرية لقطاع غزة، حيث يطالب الاحتلال عبر السلطة الفلسطينية.

و اشارت اذاعة "كان" عبر قناتها في التلغرام، الى أن الطائرة التي أقلعت من مطار بن غوريون، حطت مؤقتا ولأسباب إدارية في مطار العاصمة الأردنية عمان.

وكان رئيس "الموساد" المنتهية ولايته يوسي كوهين قال أمس الاثنين إن الاعتماد على الأموال القطرية لتحقيق تسوية مع "حماس" في قطاع غزة كان خطأ.

واليوم صرح وزير خارجية الاحتلال المنتهية ولايته غابي أشكنازي بأن حكومته قررت تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة حركة "حماس"، وتعمل حاليا على الخروج بتفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تلك المتعلقة بدور السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة.