تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية 2021 الجديد على نايل سات

أعلنت قناة الملاعب الرياضية السودانية عن ترددها الجديد لعام 2021م على القمر الصناعي النايل سات وجميع الأقمار الصناعية؛ لمتابعة أحدث المستجدات الرياضية في كل أنحاء السودان.

وقالت القناة السودانية ان التردد الجديد الأفضل من ناحية جودة ودقة الصورة هو كالتالي: 12520، معدل الترميز 27500 ، v ، الجودة إتش دي (hd).

وأضافت أن تردد القناة الآخر على عرب سات وكل الأقمار الصناعية هو التالي: 12523 ، 27500 ، sd1 ، v، والتردد الثالث كما يلي: 12034 والترميز 27499.

يذكر ان قناة الملاعب الرياضية التابعة لشبكة تاسيتي الضخمة في السودان، أحد أشهر القنوات على مستوى البلاد، إذ تملك حقوق بث كل منافسات الدوري السوداني الممتاز واللقاءات كافة.

ويظهر على المحطة السودانية أفضل مقدمي البرامج الذين يرافقون الضيوف والمحللين للوقوف على تطورات الوضع الرياضي في البلاد، إذ لعبت دورًا مهما منذ انطلاقتها قبل سنوات.

وأصبحت قناة الملاعب الرياضية تملك منصات قوية على يوتيوب وفيسبوك، إذ اعتاد متابعوها على معرفة أخبار الأندية لا سيما القطبين المريخ والهلال والأندية المنافسة فور وقوع الحدث.