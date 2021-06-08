ينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر صرف الدولار في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية، حيث يهم اكبر عدد من المتابعين، وبعد زيادة عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات الثلاثاء 8 -6- 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراوح سعر الدولار في لبنان ما بين 13650 و13700 ليرة لكل دولار ،مقابل 13357 ليرة للشراء و13425 ليرة للبيع، أمس.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

أزمة لبنان الاقتصادية

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا