ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021

يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، لما له أهمية لدى الكثير من المتابعين والتجار، وبعد الزيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021

وارتفع سعر صرف الدولار في سوريا، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021، ما بين 10 و20 ليرة لدى السوق غير الرسمية.

سعر الدولار لدى البنوك

فيما ظل السعر الرسمي للدولار، مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر الدولار في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في العاصمة السورية دمشق، إلى نحو 3160 ليرة للشراء، و3230 ليرة للبيع، مقابل نحو 3150 ليرة للشراء، و3220 ليرة للبيع، أمس.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك المحافظات.

أسعار اليورو الاوروبي

وقفز متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في سوريا، إلى نحو 3855 ليرة للشراء، و3940 ليرة للبيع، مقابل نحو 3827 ليرة للشراء، و3917 ليرة للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء، إلى نحو 4480 ليرة للشراء، و 4580 ليرة للبيع، مقابل نحو 4442 ليرة للشراء، و4551 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال السعودي

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، إلى نحو 843 ليرة للشراء، و 861 ليرة للبيع، مقابل نحو 838 ليرة للشراء، و 859 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدرهم الاماراتي

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية، إلى نحو 860 ليرة للشراء، و879 ليرة للبيع، مقابل نحو 855 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى السوق "السوداء" إلى نحو 10500 ليرة للشراء، و10740 ليرة للبيع، مقابل نحو 10462 ليرة للشراء، و10720 ليرة للبيع أمس.