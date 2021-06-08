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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021

شهدت أسعار الذهب في السعودية، ارتفاعاً في تعاملات اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 -6- 2021

وجاءت اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 228.95 ريال (61.05 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة) إلى نحو 200.33 ريال (53.42 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، نحو 171.72 ريال (45.79 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر الذهب الاقتصادي في السعودية، ليسجل عيار 14 نحو 133.56 ريال (35.62 دولار).

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، نحو 7121.25 ريال (1899 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1602.68 ريال (427.38 دولار).