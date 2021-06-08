اشتية: إعادة إعمار غزة سيتم من خلال الحكومة وسنشكل فريقا لذلك

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتيه، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة سيتم من خلال الحكومة وسيتم تشكيل فريقا من الحكومة لذلك.

وقال اشتيه خلال مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، وصل الأسبوع الماضي عدد من الوزراء إلى القطاع، للبدء بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، وخاصة الصحة، والكهرباء، والمرافق الاقتصادية، والزراعية، ومؤسسات الحكم المحلي.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الوزراء، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمتابعة عملية اعادة الإعمار، مؤكداً الاتفاق مع جميع دول العالم على ان اعادة الاعمار ستتم من خلال الحكومة الفلسطينية.