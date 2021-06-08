إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بشق طريق استيطاني جنوب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:32 م
08 يونيو 2021
مواجهات (19).jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

اصيب عدد من المواطنين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة منددة بشق طريق استيطانية على أراضي بلدتي بيتا وحوارة جنوب نابلس.

وأفاد مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما تعرضت مركبة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية في نابلس للاستهداف بقنبلة غاز ما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي.

وشارك أهالي جنوب نابلس بمسيرة منددة بالاستيطان، دعت إليها فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، ولجنة التنسيق الفصائلي في بلدتي حوارة وبيتا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ضد شق الطريق الاستيطانية.

#مواجهات #اصابات بالاختناق في نابلس #إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بشق طريق استيطاني جنوب نابلس

متعلقات