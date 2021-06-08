باكستان ترفض منح واشنطن قواعد عسكرية في بلادها



رفضت دولة باكستان اليوم الثلاثاء منح الولايات المتحدة الأمريكية قواعد عسكرية في بلادها وفقًا لصحيفة "ديلي باكستان".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي "إن باكستان رفضت إعطاء قواعد عسكرية للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية.

وعلق رئيس الدبلوماسية الباكستانية على تقرير لصحيفة أمريكية بارزة، بالقول إن الأمر قد يكون تعبيرا عن رغبتهم، لكن لا يمكن حتى مجرد الحديث عن السماح لهم بالعمل من باكستان، لأننا يجب أن نضع في اعتبارنا مصالحنا الخاصة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.