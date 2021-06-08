اضبطه الان: تردد قناة ماجد 2021 الجديد

تزداد عمليات البحث حول تردد قناة ماجد 2021 الجديدة عبر محرك البحث العالمي جوجل لضبط القناة على الريسيفر وعودة رسم البسمة على وجوه الأطفال.

وتعد قناة ماجد من أكثر قنوات الأطفال التي تقدم برامج ترفيهية ومسابقات، بالإضافة إلى البرامج الدينية بمجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية الشيقة.

وتهتم القناة بتأسيس وغرس المبادئ والأخلاق السليمة في عقول الطفل الإماراتي والعربي. المادة الإعلامية متاحة على مدار 24 ساعة مجانًا وبدون تشفير، لذلك سوف نلقي الضوء على ترددات القناة أدناه على جميع الأقمار الصناعية العربية الشهيرة نايل سات وعرب سات.

وانشأت دولة الإمارات العربية المتحدة، قناة ماجد للاطفال، وقد أطلق عليها اسم ماجد على اسم مجلة ماجد للأطفال التي كانت من المجلات التي اعتاد الأطفال قراءتها للتعرف على العديد من الأخلاقيات والمفاهيم التربوية وحل الألغاز و مسابقات مسلية.

ونجحت قناة ماجد في الوصول إلى عقول وقلوب الأطفال من جميع الأعمار، من خلال تقديم مواد إعلامية متنوعة من البرامج والمسلسلات والرسوم المتحركة العربية والعالمية، والتي تتنوع بين أفلام الأكشن والمغامرة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية. .

تقدم قناة ماجد برامج من خلال الأطفال المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتميزون بالكاريزما الإعلامية والأفكار الطفولية التي تساعد على فهم طريقة تفكير الأطفال ونقل المعلومات بشكل أفضل من الكبار.

تهتم قناة ماجد باستخدام أعلى التقنيات جودة من أجل الحصول على رؤية واضحة وصوت نقي، من أجل مشاهدة المزيد من المرح لجميع أطفالنا، ويتم توفير تردد قناة ماجد مجانًا على الأقمار الصناعية العربية الشهيرة مثل مثل نايل سات وعرب سات، مما ساعد على تحقيق أعلى معدلات مشاهدة.

تردد قناة ماجد الجديد 2021

تقدم قناة ماجد بثها التلفزيوني عبر النايل سات من خلال تردداتها التي تقدمها بالمجان بدون تشفير، ويمكنك متابعة أروع برامج الأطفال والأفلام والمسلسلات الكرتونية على مدار الأربع وعشرين ساعة، والترددات هي:

تردد قناة ماجد على النايل سات SD

فيما يلي نقدم لكم تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات:

تكرر الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

12226 أفقي 27500 ¾ SD

تردد قناة ماجد على النايل سات HD

يمكنك استقبال إشارات البث التلفزيوني لقناة ماجد على التردد التالي أيضًا، مما يتيح لك مشاهدة أعلى التقنيات من خلال تقنية HD، والتردد هو:

تكرر الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

12467 أفقي 27500 ¾ عالية الدقة

تردد قناة ماجد على عرب سات

يمكنكم استقبال إشارات البث التلفزيوني لقناة ماجد على القمر الصناعي عربسات من خلال ضبط ترددها، والاستمتاع بالبث التلفزيوني للعديد من البرامج والمسلسلات وأفلام الأطفال على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال التردد التالي:

تكرر الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

11804 أفقي 27500 ¾ SD