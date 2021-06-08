الاحتلال يكشف عن وحدة سرية تشارك لأول مرة في العدوان ضد غزة

كشفت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 8-6-2021 عن وحدة عسكرية سرية تشارك لأول مرة في العدوان على قطاع غزة.

وأوضح موقع واللا العبري أن جيش الاحتلال دفع بوحدة سرية تابعة للواء المظليين للمشاركة لأول مرة في الحرب على غزة، زاعمًا أن الوحدة كان لها دورًا مهمًا في وقف هجوم للمقاومة الفلسطينية بالصواريخ.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذه الوحدة مزودة بسرب من الحوامات؛ بهدف كشف الأهداف ومهاجمتها على الفور، وادعى قائد الوحدة، أن وحدته استطاعت كشف منصة صواريخ جنوب القطاع ومن ثم هاجمتها.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يسعى للاستفادة من هذه الوحدة في أي معركة مستقبلية مع حزب الله اللبناني.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خلال الفترة الماضية على الحوامات بشكل كبير جدًا وهذا ما شهدته الأيام التي تلت معركة سيف القدس، حيث سير جيش الاحتلال حوامات في جميع انحاء قطاع غزة تصدت لها المقاومة بإطلاق النار عليها.