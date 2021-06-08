عقيلة هنية تصل القاهرة في طريقها للدوحة

وصلت آمال هنية، عقيلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الليلة الماضية، إلى القاهرة، وذلك بعد أن سمحت لها السلطات المصرية بالسفر عبر معبر رفح البري بعد منعها عدة مرات من السفر منذ نحو عامين، للالتحاق بزوجها الذي يتنقل ما بين قطر وتركيا.

مصادر صحفية أكدت أن عقيلة هنية وصلت الى القاهرة ضمن وفد قيادي من حركة حماس يضم نائب رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى اضافة إلى مجموعة من أفراد عائلتها.

والتقت آمال هنية بزوجها في القاهرة، مؤكدة المصادر أن هنية وصل للقاهرة للمشاركة في الحوار الوطني الذي سينطلق يوم السبت المقبل.

وسيتوجه هنية بعد انتهاء زيارته إلى القاهرة، برفقة عائلته إلى العاصمة القطرية الدوحة. بحسب ذات المصادر.

وحاولت عقيلة هنية الالتحاق به عدة مرات منذ خروجه من القطاع في ديسمبر/ كانون أول 2019، بعد فترة نحو عامين من توليه منصب رئاسة المكتب السياسي لحماس، إلا أن لأسباب غير معروفة كانت مصر تمتنع عن السماح لها.

ووفقًا للمصادر، فإن هنية لن يستقر في الخارج بشكل نهائي، لكن رحلته ستطول خاصةً مع قرب بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات الداخلية لحماس والتي طالت لأسباب مختلفة وكان من المفترض أن تتم سريعًا، حيث يتوقع أن يستمر هنية في منصبه لدورة جديدة مع قرب انتخابه مجددًا، ما يعني تمديد بقائه بالخارج لفترة أخرى خاصةً وأن العديد من زوجات وأطفال مرافقيه الشخصيين غادروا إلى قطر في الفترة الأخيرة.