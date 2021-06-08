تسليمه للسلطات الأردنية

بعد تأخير الافراج عنه ليومين ..الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بعد 20 عاماً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:05 ص
08 يونيو 2021
الأسير الاردني أبو جابر
اعلان اسفل صورة الخبر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء 8/6/2021، عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاما)، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد 20 عاما ونصف العام من الاعتقال ، بعد ان عرقلت الافراج عنه ليومين .

وكانت قوات الاحتلال قد عرقلت منذ الأحد الماضي عملية الإفراج عن الأسير الأردنيّ أبو جابر من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان، بذريعة أن الأوراق الخاصة بعملية الإفراج عنه غير مكتملة.

ويوم أمس، أعادته مجددًا إلى سجن "النقب الصحراوي"، بذريعة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، حيث عقدت سلطات الاحتلال له محكمة، وذلك "لتشريع" استمرار اعتقاله.

 

#قوات الاحتلال #السلطات الاردنية #اسير اردني #اسير اردني منذ 20 عاماً

متعلقات