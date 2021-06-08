شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-6-2021 انخفاضًا طفيفًا في تعاملاتها الصباحية عن تعاملات يوم أمس الاثنين.

ويعد الذهب في مصر من أكثر المعادن التي يتم البحث عن اسعارها بشكل مستمر ومتواصل لا سيما من المستثمرين والتجار واصحاب رؤوس الأموال والشباب المقبلين على الزواج.

وفي هذه المقالة ننشر لكم سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء وفقًا للتعاملات الصباحية ولجميع عياراته.

جاءت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-6-2021 على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 925 إلى 927

عيار 22 848 إلى 850

عيار 21 809 إلى 811

عيار 18 693 إلى 695

عيار 14 539 إلى 541

عيار 12 462 إلى 463

الاونصة 28,754 إلى 28,825

الجنيه الذهب 6,472 إلى 6,488

الكيلو 924,571 إلى 926,857

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 957.26 جنيه $61.02

سعر الذهب عيار 22 877.50 جنيه $55.93

اسعار الذهب عيار 21 837.63 جنيه $53.39

اسعار الذهب عيار 18 717.96 جنيه $45.76

سعر الذهب عيار 14 558.41 جنيه $35.59

سعر الذهب عيار 12 478.63 جنيه $30.51

سعر الذهب عيار 9 358.98 جنيه $22.88

اسعار أوقية الذهب 29,771 جنيه $1,898

اسعار جنيه الذهب 6,701 جنيه $427.12

اسعار كيلو الذهب 957,263 جنيه $61,016

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 يونيو 958.81 838.98 719.12 559.31 479.40

6 يونيو 955.18 835.80 716.39 557.19 477.59

5 يونيو 955.06 835.69 716.30 557.12 477.53

4 يونيو 955.00 835.64 716.26 557.08 477.50

3 يونيو 944.19 826.19 708.16 550.78 472.10

2 يونيو 963.13 842.76 722.36 561.83 481.57

1 يونيو 958.45 838.66 718.85 559.10 479.22

31 مايو 962.92 842.58 722.20 561.71 481.46

30 مايو 958.67 838.85 719.01 559.23 479.33

29 مايو 958.86 839.02 719.16 559.34 479.43