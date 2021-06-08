أخر تطورات المنحة القطرية ..ولماذا "إسرائيل" نادمة؟

على وقع ضبابية مصير المنحة القطرية التي تواصل قوات الاحتلال حتى اللحظة تجنب الحديث عنها او تحديد موعد ادخالها ، بات من الواضح ان الاحتلال يخطط لتطبيق ما لوح به بعد اسبوع من وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال ، بشأن تغير خطة ادخال الاموال وجعلها عن طريق السلطة الفلسطينية او الدول الاوروبية ، دون السماح بإدخال الاموال لحماس مباشرةً.

تأخير موعد صرف المنحة القطرية يدخل اسبوعه الثاني ، كون ان موعد الصرف يكون في الاسبوع الاول من بداية كل شهر ، وسط ظروف اقتصادية صعبة وتصريحات حول ندم الاحتلال من اللجوء لقطر كحل للحصول على هدوء مقابل حفنات من الاموال .

يوسي كوهين رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي قال خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء ان الاعتماد على قطر للحصول على هدوء مع قطاع غزة قرار خاطئ.

وأوضح كوهين الذي يترك منصبه اليوم أن المال القطري لقطاع غزة خرج عن السيطرة.

وقال في تصريحات آخرى لموقع واللا نيوز العبري " انه وخلال فترة ولايته، وبهدف تحقيق تهدئة طويلة الأمد مع قطاع غزة، دفع باتجاه إدخال المال القطري لقطاع غزة، اليوم يعترف بأن الاعتماد على دولة قطر من أجل التوصل لتهدئة في المنطقة كان تفكير خاطىء.

وتابع رئيس جهاز الموساد المنتهية ولايته:" حتى عدوان الـ11 وما، كنا على أمل أن التدخل القطري سيساعدنا في التوصل لتهدئة".

وكانت مصادر عبرية قالت الأحد 6/6/2021، أن "إسرائيل" ترفض تحويل المنحة القطرية لقطاع غزة، وعدم تمريرها نقداً للمستفيدين.

وأفادت قناة كان العبرية، أن "إسرائيل" ترفض تحويل المنحة القطرية التي من المفترض أن تدخل قطاع غزة الأسبوع الجاري بالطريقة المعهودة.

كما تطالب "إسرائيل" تطالب تحويلها عبر السلطة الفلسطينية أو عبر جهات دولية، كما وضعت "إسرائيل" شرطا آخر - ألا يتم تمرير مبلغ المنحة نقداً.

ويشار الى ان قطر تصرف شهرياً منحة قطرية لـ100 ألف أسرة فلسطينية بواقع 100 دولار