طريقة صحيحة للحصول على الكيكة الاسفنجية – وأخرى بدون بيض

للحصول على كيكة إسفنجية ناجحة تماما وبدون أية مشكلات قد تواجهكم لتحصلوا على كيكة خفيفة وهاشة ومذاقها رائع ولذيذ

مقادير وصفة الكيكة الإسفنجية

حوالي كوب ونصف من الدقيق المنخول

كوب من نفس المقدار من السكر

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر

حوالي ثلاثة أرباع كوب من الزبدة

كيس فانيلا صغير أو ملعقة صغيرة

عدد ثلاثة بيض أحمر أو أبيض

طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

قبل البدء في تنفيذ الخطوات يفضل إشعال الفرن على درجة حرارة مرتفعة تمهيدا للاستخدام، يتم وضع كلا من الدقيق المنخول مع كمية البيكنج بودر والصودا والملح وتقلب المكونات مع بعضها البعض لتختلط جيدا.

ثم يتم خفق كلا من البيض مع السكر والفانيلا بواسطة المضرب العادي أو الكهربائي إن وجد وذلك حتى يتكون مزيج كريمي، بعد ذلك يتم إنزال الزبدة مع الإستمرار في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض، وأخيرا يتم إضافة الدقيق على المزيج بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب، ثم إضافة الحليب .

ويمكن إضافة جزءا من الدقيق ثم جزء من الحليب إلى أن تنتهي الكميتان بالتساوي ويستمر التقليب والخفق لحين نحصل على عجينة متماسكة

نحضر صينية لتسوية الكيك ويتم دهنها بالزبدة ثم رشة بسيطة من الدقيق وذلك بغرض ألا تلتصق، ثم نقوم بإنزال الخليط في الصينية وندخلها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتقدم ساخنة بجانب الشاي

أفكار لتزيين الكيكة الإسفنجية بالشوكولاتة

يمكن تزيين الكيك بالشكولاوته من خلال تحضير:

3 ملاعق من الزبدة كبيرة الحجم، وكوب إلا ربع من السكر على أن يكون مطحون جيدا، وثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام وأخيرا ملعقة حليب كبيرة، ويوضع كلا من الزبدة والسكر المطحون في وعاء ويخفق كلا منهما سويا وفي تلك الأثناء يضاف الحليب والكاكاو حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس تماما ونصبر حتى يبرد الكيك ثم نضيف كريم التزيين عليه من الأعلى

مكونات عمل الكيكة بدون إضافة البيض :

كيس بيكنج باود.

كوب ونصف سكر.

علبة زبادي.

ورشة ملح.

2 كوب من الدقيق المنخول.

وكيس فانيلا.

نصف كوب ماء دافئ.

نصف كوب من الزبدة.

وأما طريقة التجهيز فلا تختلف عن الموضحة بالأعلى حيث يمكن تطبيق نفس الخطوات للحصول على النتيجة المرجوة في النهاية.